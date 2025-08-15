Крупную партию немаркированного пива изъяли в Новосибирске

На арендуемом им складе на улице Северный проезд хранилось свыше 12 000 литров немаркированной пивоваренной продукции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по НСО, весь алкоголь был изъят, образцы направлены на анализ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.