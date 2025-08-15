Ричмонд
Крупную партию немаркированного пива изъяли в Новосибирске

Алкоголь хранился на складе на улице Северный проезд.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирске правоохранители «накрыли» склад с контрафактным пивом. В ходе оперативной работы сотрудники ОЭБиПК УМВД России по НСО и МУ Росалкогольтабакконтроля по СФО вышли на подозреваемого — 43-летнего жителя Кировского района.

На арендуемом им складе на улице Северный проезд хранилось свыше 12 000 литров немаркированной пивоваренной продукции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по НСО, весь алкоголь был изъят, образцы направлены на анализ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что во время проверки в одном из павильонов в Ленинском районе были обнаружены немаркированные сигареты на 500 тысяч рублей.