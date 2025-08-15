Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин посетит российский город перед вылетом на Аляску: какой

Путин намерен посетить Магадан перед вылетом на Аляску.

Источник: Комсомольская правда

По пути на Аляску, где запланирован российско-американский саммит, президент России Владимир Путин посетит Магадан с региональной поездкой. Об этом в пятницу, 15 августа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Летим в Магадан. Региональная поездка. Город важный. Направляясь в том направлении (на северо-восток), с учетом географии нашей страны, президент никогда не упускает возможности позаниматься региональными делами. Сделает он это и на этот раз», — поделился в разговоре с журналистами представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Путин неоднократно бывал в Магадане еще будучи в должности премьер-министра страны. Уже после посещения региона глава РФ отправится на Аляску, в Анкоридж, где у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Как KP.RU писал ранее, запросов на организацию выездов на природу Путина и Трампа по итогам российско-американского саммита властям Аляски не поступало. Сейчас местное правительство активно занимается поиском мест в гостиницах и автомобилей для аренды, а также усиливает безопасность.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше