Путин посетит российский город перед вылетом на Аляску: какой

По пути на Аляску, где запланирован российско-американский саммит, президент России Владимир Путин посетит Магадан с региональной поездкой. Об этом в пятницу, 15 августа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Летим в Магадан. Региональная поездка. Город важный. Направляясь в том направлении (на северо-восток), с учетом географии нашей страны, президент никогда не упускает возможности позаниматься региональными делами. Сделает он это и на этот раз», — поделился в разговоре с журналистами представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что Путин неоднократно бывал в Магадане еще будучи в должности премьер-министра страны. Уже после посещения региона глава РФ отправится на Аляску, в Анкоридж, где у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.
Как KP.RU писал ранее, запросов на организацию выездов на природу Путина и Трампа по итогам российско-американского саммита властям Аляски не поступало. Сейчас местное правительство активно занимается поиском мест в гостиницах и автомобилей для аренды, а также усиливает безопасность.