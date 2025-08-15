Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасные тренировки: врач предупредил о внезапной остановке сердца у мужчин в зрелом возрасте

Врач Ачкасов: силовые тренировки повышают риск инфаркта у мужчин 40−50 лет.

Источник: Комсомольская правда

Мужчинам в возрасте 40−50 лет стоит внимательнее следить за своим здоровьем. В этот период растет риск инфаркта и внезапной остановки сердца. Причиной часто становится не только стресс и эмоциональное выгорание, но и чрезмерные физические нагрузки. Об этом KP.RU рассказал эксперт Лиги здоровья нации, профессор кафедры госпитальной хирургии № 1 Сеченовского университета, д.м.н. Евгений Ачкасов.

— Внезапная сердечная смерть в большинстве случаев действительно сопряжена с физической активностью. При этом сердце может остановиться по разным причинам, — поделился врач.

Среди них — острый инфаркт миокарда прямо во время тренировки, опасные сбои сердечного ритма и даже редкое явление под названием commotio cordis — сотрясение сердца. Оно случается, например, при ударе мячом, шайбой или во время поединка, когда удар приходится в грудь.

Напомним, врачи советуют мужчинам среднего возраста проходить регулярное обследование сердца и подбирать физические нагрузки только после консультации со специалистом. Это помогает снизить риск трагедии во время занятия спортом.