Опасные тренировки: врач предупредил о внезапной остановке сердца у мужчин в зрелом возрасте

Мужчинам в возрасте 40−50 лет стоит внимательнее следить за своим здоровьем. В этот период растет риск инфаркта и внезапной остановки сердца. Причиной часто становится не только стресс и эмоциональное выгорание, но и чрезмерные физические нагрузки. Об этом KP.RU рассказал эксперт Лиги здоровья нации, профессор кафедры госпитальной хирургии № 1 Сеченовского университета, д.м.н. Евгений Ачкасов.
— Внезапная сердечная смерть в большинстве случаев действительно сопряжена с физической активностью. При этом сердце может остановиться по разным причинам, — поделился врач.
Среди них — острый инфаркт миокарда прямо во время тренировки, опасные сбои сердечного ритма и даже редкое явление под названием commotio cordis — сотрясение сердца. Оно случается, например, при ударе мячом, шайбой или во время поединка, когда удар приходится в грудь.
Напомним, врачи советуют мужчинам среднего возраста проходить регулярное обследование сердца и подбирать физические нагрузки только после консультации со специалистом. Это помогает снизить риск трагедии во время занятия спортом.