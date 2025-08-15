Опасные тренировки: врач предупредил о внезапной остановке сердца у мужчин в зрелом возрасте

Мужчинам в возрасте 40−50 лет стоит внимательнее следить за своим здоровьем. В этот период растет риск инфаркта и внезапной остановки сердца. Причиной часто становится не только стресс и эмоциональное выгорание, но и чрезмерные физические нагрузки. Об этом KP.RU рассказал эксперт Лиги здоровья нации, профессор кафедры госпитальной хирургии № 1 Сеченовского университета, д.м.н. Евгений Ачкасов.