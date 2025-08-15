Движение транспорта перекроют в Хабаровске в связи с репетицией парада

В связи с проведением репетиций Парада Победы в честь окончания Второй мировой войны с участием механизированных колонн Хабаровского военного гарнизона на площади имени Ленина 20, 22, 25, 27, 29 и 31 августа в краевой столице будут внесены временные изменения в схему движения ряда муниципальных маршрутов общественного транспорта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Ограничения вводятся с 16.00 до 23.00. В это время будет запрещено движение всех видов транспорта, изменены маршруты автобусов и троллейбусов.
В зону ограничения попадают улицы Муравьева-Амурского и Карла Маркса — от улицы Шеронова до улицы Льва Толстого. По улице Пушкина — от Уссурийского бульвара до улицы Ким Ю Чена.
Так, троллейбусы 1, 4, 9 в центр города будут двигаться с улицы Карла Маркса по улице Синельникова, дальше по улице Ким Ю Чена и Московской. Обратно предполагается левый поворот на улице Карла Маркса, а дальше троллейбусы пойдут по обычному маршруту.
Автобусы 14, 19, 34, 56, 61К, 82 с улицы Карла Маркса пойдут по улице Льва Толстого, Амурскому бульвару, улице Дзержинского, по улице Муравьева-Амурского и далее — по обычному маршруту.
В обратную сторону автобусы пойдут по улице Муравьева-Амурского, улице Волочаевской, Амурскому бульвару, улицам Льва Толстого и Карла Маркса, дальше — как обычно.
Автобус № 1 будет двигаться по улице Карла Маркса, свернет на улицу Льва Толстого, пройдет по улице Гайдара и вновь продолжит движение по улице Карла Маркса.
Маршрут автобуса 29К будет таков: Амурский бульвар — улица Льва Толстого, улица Карла Маркса, далее по обычному маршруту.
Уточнить схему движения при ограничениях транспорта можно по телефону 45−00−56 круглосуточно.