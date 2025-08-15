Движение транспорта перекроют в Хабаровске в связи с репетицией парада

В связи с проведением репетиций Парада Победы в честь окончания Второй мировой войны с участием механизированных колонн Хабаровского военного гарнизона на площади имени Ленина 20, 22, 25, 27, 29 и 31 августа в краевой столице будут внесены временные изменения в схему движения ряда муниципальных маршрутов общественного транспорта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу мэрии.