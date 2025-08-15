Сибирячка получила штраф за запуск квадрокоптера в Новосибирске

Западно-Сибирская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законов, касающихся безопасности авиаперелетов. Выяснилось, что в июне текущего года в Ленинском районе Барнаула жительницей Новосибирска был произведен запуск дрона, который не был зарегистрирован в Росавиации и не имел маркировки.