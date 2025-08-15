Ричмонд
Сибирячка получила штраф за запуск квадрокоптера в Новосибирске

Жительница Барнаула привлечена к административной ответственности.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законов, касающихся безопасности авиаперелетов. Выяснилось, что в июне текущего года в Ленинском районе Барнаула жительницей Новосибирска был произведен запуск дрона, который не был зарегистрирован в Росавиации и не имел маркировки.

По инициативе транспортной прокуратуры владелец дрона был привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ (несоблюдение норм безопасной эксплуатации воздушных судов).

Эксперты намерены продолжить работу по выявлению и пресечению подобных фактов, направленных на обеспечение законности и порядка в сфере гражданской авиации.