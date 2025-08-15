Ричмонд
Дождливая пятница будет в Челябинской области

В пятницу, 15 августа, в Челябинской области будет облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы, утром в отдельных районах туманы.

В пятницу, 15 августа, в Челябинской области будет облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы, утром в отдельных районах туманы. Температура воздуха днем от +17 до +22 градусов. Ветер северо-западный 3−8 метров в секунду, днем местами порывы до 13.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит от +19 до +21 градуса. Ветер северо-западный 3−8 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 15 августа, у Василия, Никодима, Степана.

Между прочим, 15 августа 2025 года отмечают день Степана Сеновала. Согласно народным приметам, сегодня лучше отказаться от идеи признаться кому-либо в своих чувствах. Дело в том, что ваша симпатия, скорее всего, не окажется взаимной.