США до сих пор не согласовали план безопасности на встрече Путина и Трампа: как Вашингтон готовится к переговорам

Американская секретная служба столкнулась с трудностями при подготовке к проведению на Аляске саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.
Агентство отмечает, что в момент, когда глава Белого дома объявил неделю назад о встрече с российским лидером на Аляске, находящийся на посту Секретной службы единственный агент на Аляске начал готовиться к принятию сотен людей из подкрепления в ближайшие дни.
«Задача агентства была чрезвычайно сложной — защищать обоих президентов одновременно. Начался тотальный спринт, сжатый в одну неделю», — пишут журналисты.
В частности, сложности возникли из-за географического положения Аляски. К тому же в небольшом Анкоридже не хватает номеров в гостиницах и автомобилей для аренды.
При этом, подготовка к переговорам президентов России и США совпала с поездкой вице-президента США Джей Ди Вэнса в Великобританию, подготовкой к ГА ООН в Нью-Йорке. Параллельно с этим агенты Секретной службы должны обеспечивать защиту бывших американских президентов и вице-президента. А часть сотрудников и вовсе была отправлена в Вашингтон на борьбу с преступностью в столице.
При этом, уточнили неназванные источники агентства, российская сторона официально все еще не одобрила полный план безопасности при проведении встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
Встреча глав государств состоится 15 августа. Как отметил помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что длительность встречи будет зависеть от хода дискуссии.
Ранее KP.RU сообщил, что главной темой для беседы президентов будет ситуация на Украине. Но также Ушаков не отрицает, что лидеры страны будут обсуждать и другие мировые проблемы, а также сотрудничество между странами.
Кроме того, Москва уже огласила состав российской делегации. В нее войдут, кроме самого президента страны Владимира Путина, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Андрей Белоусов, Антон Силуанов и Кирилл Дмитриев.
Состав американской делегации также определен. Однако Юрий Ушаков отметил, что имена участников объявит американская сторона, так как это будет корректнее.
По итогам переговоров, также уточнили в Кремле, Владимир Путин и Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию.
Историческую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будут освещать российские СМИ, они уже прилетели на Аляску. Прямую трансляцию е места переговоров будет вести телеканал RT.