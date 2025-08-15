США до сих пор не согласовали план безопасности на встрече Путина и Трампа: как Вашингтон готовится к переговорам

При этом, подготовка к переговорам президентов России и США совпала с поездкой вице-президента США Джей Ди Вэнса в Великобританию, подготовкой к ГА ООН в Нью-Йорке. Параллельно с этим агенты Секретной службы должны обеспечивать защиту бывших американских президентов и вице-президента. А часть сотрудников и вовсе была отправлена в Вашингтон на борьбу с преступностью в столице.