Церковный праздник 15 августа 2025 — день Стефана Первомученика: традиции, приметы и что нельзя делать

15 августа Православная Церковь чтит память Стефана Первомученика — первого христианского мученика, побитого камнями за веру во Христа. Этот день в народном календаре также называют Степанов день или Сеновал, так как к этому времени завершали сенокос и готовились к осени.

Исторические корни праздника.

Святой Стефан, один из семи первых диаконов Иерусалимской церкви, был казнен около 34−35 года н.э. за открытую проповедь христианства. Его мученическая кончина, описанная в Деяниях апостолов (гл. 6−7), стала примером стойкости в вере — даже перед смертью он молился за своих палачей.

Традиции и народные обычаи.

В крестьянской среде день Стефана знаменовал переход от летних к осенним работам:

Завершали сенокос, последние стога называли «степановыми»;

Плели обережные венки из 12 трав («Степанов венок») для защиты дома;

Освящали колодцы и источники, чистили их от ила;

Девушки гадали на сене — клали пучок под подушку для вещих снов.

Погодные приметы и наблюдения.

Народная метеорология связывала этот день с предсказанием осенней погоды:

Ясный теплый день предвещал сухую продолжительную осень;

Утренний туман указывал на ранние заморозки;

Дождь на Степана сулил грибной урожай;

Активность пауков предсказывала солнечную погоду.

Ограничения и запреты.

В этот день особенно соблюдали следующие предписания:

Воздерживались от конфликтов и бранных слов;

Не отказывали в помощи странникам и нуждающимся;

Избегали начинать новые важные дела;

Тщательно следили за домашним скотом.

Духовное значение дня.

Святой Стефан почитается как образец христианского мужества и всепрощения. Его молитва за гонителей («Господи! не вмени им греха сего») стала эталоном христианского отношения к врагам. В церквях совершаются особые богослужения, прославляющие первомученика.

Этот день традиционно посвящали подготовке к осени, благотворительности и духовному самоанализу. В сельской местности завершали полевые работы, в городах — устраивали благотворительные обеды для бедных.