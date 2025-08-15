Церковный праздник 15 августа 2025 — день Стефана Первомученика: традиции, приметы и что нельзя делать

15 августа Православная Церковь чтит память Стефана Первомученика — первого христианского мученика, побитого камнями за веру во Христа. Этот день в народном календаре также называют Степанов день или Сеновал, так как к этому времени завершали сенокос и готовились к осени.
Исторические корни праздника.
Святой Стефан, один из семи первых диаконов Иерусалимской церкви, был казнен около 34−35 года н.э. за открытую проповедь христианства. Его мученическая кончина, описанная в Деяниях апостолов (гл. 6−7), стала примером стойкости в вере — даже перед смертью он молился за своих палачей.
Традиции и народные обычаи.
В крестьянской среде день Стефана знаменовал переход от летних к осенним работам:
Завершали сенокос, последние стога называли «степановыми»;
Плели обережные венки из 12 трав («Степанов венок») для защиты дома;
Освящали колодцы и источники, чистили их от ила;
Девушки гадали на сене — клали пучок под подушку для вещих снов.
Погодные приметы и наблюдения.
Народная метеорология связывала этот день с предсказанием осенней погоды:
Ясный теплый день предвещал сухую продолжительную осень;
Утренний туман указывал на ранние заморозки;
Дождь на Степана сулил грибной урожай;
Активность пауков предсказывала солнечную погоду.
Ограничения и запреты.
В этот день особенно соблюдали следующие предписания:
Воздерживались от конфликтов и бранных слов;
Не отказывали в помощи странникам и нуждающимся;
Избегали начинать новые важные дела;
Тщательно следили за домашним скотом.
Духовное значение дня.
Святой Стефан почитается как образец христианского мужества и всепрощения. Его молитва за гонителей («Господи! не вмени им греха сего») стала эталоном христианского отношения к врагам. В церквях совершаются особые богослужения, прославляющие первомученика.
Этот день традиционно посвящали подготовке к осени, благотворительности и духовному самоанализу. В сельской местности завершали полевые работы, в городах — устраивали благотворительные обеды для бедных.