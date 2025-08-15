Сделан шаг к повышению безопасности на дорогах РФ: новые изменения вступят в силу с 1 сентября

С 1 сентября в России вступит в силу новый порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в том числе и водителей. Он будет содержать ряд, небольших, но все же изменений. Об этом агентству ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Так, к примеру, будет увеличен интервал между двумя продувами алкотестером. С 1 сентября этот промежуток будет составлять 15−25 минут, тогда как сейчас он достигает 15−20 минут.
«Установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ — в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование, а если в упомянутый период моча не будет сдана, то придется сдавать кровь», — рассказал эксперт.
Кроме того, введено обязательное указание на прием лекарств в направлении на химико-токсикологическое исследование. После проведения соответствующих анализов медицинское учреждение должно будет хранить сданные биоматериалы гражданина на протяжении трех месяцев с момента оформления справки. А полученных масс-спектров на электронных носителях и вовсе в течение пяти лет.
Это нововведение будет действовать до 1 сентября 2031 года. Машаров считает, что введение нового порядка направлено на то, чтобы процедуры медосвидетельствования проводились в соответствии с современными стандартами.
«Нововведения нацелены на объективность результатов медицинских процедур, а в случае, если гражданин посчитает их недостоверными, то сможет обжаловать их в судебном порядке», — считает спикер.
Напомним, что водителя, который отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, ожидает штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. По мнению Машарова, ужесточение правил проверки автолюбителей на алкоголь и наркотики — это шаг к повышению безопасности на российских дорогах.
