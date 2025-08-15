Сделан шаг к повышению безопасности на дорогах РФ: новые изменения вступят в силу с 1 сентября

Напомним, что водителя, который отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, ожидает штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. По мнению Машарова, ужесточение правил проверки автолюбителей на алкоголь и наркотики — это шаг к повышению безопасности на российских дорогах.