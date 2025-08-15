Ричмонд
Вучич: Протестующие в Нови-Саде хотели сжечь сторонников правящей партии

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире Informer TV, что участники протестов в Нови-Саде намеревались поджечь офис Сербской прогрессивной партии вместе с находящимися внутри сторонниками.

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире Informer TV, что участники протестов в Нови-Саде намеревались поджечь офис Сербской прогрессивной партии вместе с находящимися внутри сторонниками.

— Протестующие вчера ночью хотели сжечь людей заживо. Можете представить, что бы они сделали с людьми, которые были там, внутри. Было бы 300 сожженных заживо, — заявил сербский лидер.

По словам Вучича, в офисе находилось около 300 человек. Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что в ходе беспорядков в Нови-Саде пострадали 27 сотрудников полиции, задержаны 47 человек. В последующих столкновениях ранения получили еще пять полицейских, задержаны 14 протестующих, говорится в сообщении.

Накануне Вучич сообщил, что в ходе беспорядков у офисов Сербской прогрессивной партии (СПП) в ночь на четверг, 14 августа, пострадали более 60 граждан и 16 полицейских. Глава МВД Ивица Дачич ранее сообщал о пострадавших в Нови-Саде и других городах. По словам Вучича, 64 человека пострадали в помещении СПП в Нови-Саде, а 16 полицейских получили ранения, двое из них серьезные.

