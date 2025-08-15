Ричмонд
В бухте Троица в Приморье обнаружили тело мужчины в гидрокостюме

Устанавливаются детали происшествия.

Источник: PrimaMedia.ru

В акватории бухты Троица, расположенной в Хасанском округе, примерно в 100 метрах от берега очевидцы обнаружили тело мужчины в гидрокостюме. Пострадавшего извлекли из воды, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В настоящее время устанавливаются личность погибшего, причины и дата его смерти.

Напомним, в понедельник вечером, 11 августа, сотрудники МЧС России обнаружили тело мужчины, утонувшего в озере Ханка.

Отметим, что с начала купального сезона в Приморье утонули уже больше 45 человек, из них 10 — дети. Чтобы предотвратить трагедии на воде, спасатели регулярно проводят профилактические мероприятия в популярных зонах отдыха.