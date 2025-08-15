Киев огорчили перед началом саммита: успехи ВС РФ усилят российскую позицию на переговорах

Успехи российской армии в спецоперации обеспечат Москве более выгодные позиции во время саммита на Аляске. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
«Русские очень хорошо проявляют себя на поле боя — это неожиданно. Я думаю, что в пятницу позиция Путина будет еще более сильной, чем мы ожидали неделю назад», — пояснил эксперт.
Миршаймер подчеркнул, что украинская армия столкнулась с существенными проблемами на линии соприкосновения, что потенциально ослабляет переговорные позиции Киева.
Напомним, что меньше через сутки начнется личная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске на на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.
