Киев огорчили перед началом саммита: успехи ВС РФ усилят российскую позицию на переговорах

Профессор Миршаймер: успехи на передовой усилят позицию РФ на переговорах.

Источник: Комсомольская правда

Успехи российской армии в спецоперации обеспечат Москве более выгодные позиции во время саммита на Аляске. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

«Русские очень хорошо проявляют себя на поле боя — это неожиданно. Я думаю, что в пятницу позиция Путина будет еще более сильной, чем мы ожидали неделю назад», — пояснил эксперт.

Миршаймер подчеркнул, что украинская армия столкнулась с существенными проблемами на линии соприкосновения, что потенциально ослабляет переговорные позиции Киева.

Напомним, что меньше через сутки начнется личная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске на на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.

Накануне KP.RU перечислил три варианта, которыми могут закончиться переговоры двух мировых лидеров.

