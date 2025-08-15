Ричмонд
Росавиация ограничила работу аэропорта крупного города

В аэропорту Самары ввели временные ограничения на обслуживание рейсов.

В аэропорту Самары ввели временные ограничения на обслуживание рейсов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

«Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал специалист.

Цель введения ограничений — обеспечение безопасности полетов гражданских самолетов.

Ранее Росавиация ввела аналогичные ограничения в аэропортах Тамбова и Саратова. Также с вечера четверга полеты ограничены и в аэропорту Волгограда. Об их снятии пока сообщалось.

