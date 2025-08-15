Администрация Иркутска опубликовала пятнадцатую серию проекта «ПроИркутск»

Пятнадцатым гидом проекта стала декан факультета бизнес-коммуникаций и информатики ИГУ Марина Синчурина. В своей серии, которая вышла 15 августа, она рассказала о здании римско-католического собора. Он изначально имел деревянный облик и был построен во имя вознесения Божией Матери.