Администрация Иркутска опубликовала пятнадцатую серию проекта «ПроИркутск»

В столице Приангарья стартовал медиапроект «ПроИркутск», организованный администрацией города. Этот сериал рассказывает об истории, людях и событиях, которые сформировали облик Иркутска. Каждая серия проекта представляет собой увлекательное путешествие по туристическому маршруту «Зеленая линия», охватывая ключевые достопримечательности города.
Новый эпизод выходит каждое августовское утро в 8:00, открывая зрителям неизвестные грани Иркутска. В роли гидов выступают известные иркутяне, каждый из которых привносит свой уникальный взгляд и знания.
Пятнадцатым гидом проекта стала декан факультета бизнес-коммуникаций и информатики ИГУ Марина Синчурина. В своей серии, которая вышла 15 августа, она рассказала о здании римско-католического собора. Он изначально имел деревянный облик и был построен во имя вознесения Божией Матери.
— В 1978 году в помещении бывшего костела был открыт органный зал. А чуть позже по специальному заказу изготовили концертный орган, — сообщили в городской администрации.
Шестнадцатая серия проекта выйдет уже завтра и продолжит знакомить зрителей с историей и культурой Иркутска.