Новый порядок медосвидетельствования на опьянение в России вводят с 1 сентября

С 1 сентября россияне столкнутся с новым порядком медосвидетельствования на состояние опьянения. Член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров уточнил, что изменений будет не много.

Источник: Life.ru

Теперь увеличится интервал между двумя продувками алкотестером. Ранее этот промежуток составлял 15−20 минут, а с 1 сентября он составит 15−25 минут. Также для анализа мочи понадобится сдать её в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование. Если не успеть, то придётся сдавать кровь. Кроме того, медицинские учреждения должны будут хранить биоматериалы в течение трёх месяцев с момента оформления справки.

По мнению Машарова, новый порядок должен повысить объективность результатов медицинских проверок.

«Если гражданин посчитает их недостоверными, то сможет обжаловать их в судебном порядке», — приводит комментарий общественника ТАСС.

Кстати, с 1 августа водители получают медицинские справки в электронном формате после прохождения медкомиссии. Документы нужно предъявлять в ГИБДД, где их загружают в базу.