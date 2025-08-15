С возможным самоуправством автобусного перевозчика просит разобраться жительница Владивостока

Но стоит отметить, что при расторжении договора с ООО «Самокат» город может оказаться в ситуации, что маршруты этого перевозчика останутся без обслуживания. Сейчас рынок услуг автобусных пассажирских перевозок покинула компания «Влад Рейс», что привело к приостановке обслуживания нескольких маршрутов владивостокского автобуса: №№ 40, 63 и 81. Когда администрация начала закупку услуг перевозчиков, то на торги вышли те же компании, которые забрали себе те же маршруты, что были у них по последним контрактам. Новых участников рынка не заявилось, а маршруты «Влад Рейса» никто брать не захотел. Часть его маршрутов (пригородный № 48 и безальтернативные № 3 и № 10, для которых не подобрать замену хотя бы с одной пересадкой) удалось пристроить муниципальному перевозчику ВПОПАТ-1. Также в лотах с маршрутами «Влад Рейса» значился новый маршрут № 70, который очень ждали жители микрорайона Патрокл, общественным транспортом не избалованного. Теперь лот из рейсов №№ 40, 63, 70 и 81 администрация пытается расторговать заново, но желающих не находится.