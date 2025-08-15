С возможным самоуправством автобусного перевозчика просит разобраться жительница Владивостока

Конфликтная ситуация произошла на маршруте № 66, перевозчик — ООО «Самокат». У ребенка заявительницы и водителя автобуса возник спор насчет провоза трюкового самоката. Водитель затребовал у подростка оплатить провоз самоката как крупногабаритного багажа в размере полной стоимости билета. Лишних денег у мальчика не было, ему пришлось покинуть автобус.
По словам женщины, ребенок ранее уже пользовался этим маршрутом автобуса, чтобы добираться до скейт-парка, и ни разу не сталкивался с требованием оплатить провоз самоката как крупного багажа.
Позднее этот же водитель отказался брать ребенка с самокатом в автобус вообще, проехав мимо остановки, на которой мальчик оказался единственным ожидающим пассажиром, утверждает мать подростка.
Женщина, чтобы разобраться в конфликте, решила обратиться в министерство транспорта и уточнить, действительно ли трюковой самокат считается багажом, требующим отдельной оплаты. Ни в министерстве, ни в других ведомствах, куда перенаправляли заявительницу, информацию о том, каким видом багажа считается самокат, предоставить не смогли, предложив женщине обратиться лично к директору компании-перевозчика.
Директор заявил собеседнице, что самокаты действительно считаются габаритным грузом, требующим оплаты, но точных габаритов багажа, при которых услуга по его перевозке становится платной, он назвать не смог, сославшись на то, что его компания как частное предприятие может самостоятельно устанавливать правила перевозки багажа. Игнорирование водителем остановки, на которой находился пассажир, руководитель «Самоката» признал нарушением, однако отказался давать обратную связь по работе над его устранением, предложив заявительнице перестать пользоваться услугами компании, если у нее есть претензии. Однако для ребенка заявительницы маршрут № 66 является единственным, которым мальчик может добраться до места тренировок на трюковом самокате.
Теперь женщина обращается в telegram-чат городской администрации с просьбой проработать вопрос по оплате габаритного груза и разместить в транспорте доступную информацию, за какой вид груза взымается плата и в каком размере, и привлечь к ответственности перевозчика, если требование оплаты за самокат всё-таки было незаконным.
Также заявительница отмечает, что «оказываемые перевозчиком услуги порой представляют опасность для жизни и здоровья», и просит организовать дополнительные проверки перевозчика со стороны Госавтоинспекции, Роспотребнадзора и прокуратуры, при наличии оснований расторгнуть с перевозчиком договор.
Но стоит отметить, что при расторжении договора с ООО «Самокат» город может оказаться в ситуации, что маршруты этого перевозчика останутся без обслуживания. Сейчас рынок услуг автобусных пассажирских перевозок покинула компания «Влад Рейс», что привело к приостановке обслуживания нескольких маршрутов владивостокского автобуса: №№ 40, 63 и 81. Когда администрация начала закупку услуг перевозчиков, то на торги вышли те же компании, которые забрали себе те же маршруты, что были у них по последним контрактам. Новых участников рынка не заявилось, а маршруты «Влад Рейса» никто брать не захотел. Часть его маршрутов (пригородный № 48 и безальтернативные № 3 и № 10, для которых не подобрать замену хотя бы с одной пересадкой) удалось пристроить муниципальному перевозчику ВПОПАТ-1. Также в лотах с маршрутами «Влад Рейса» значился новый маршрут № 70, который очень ждали жители микрорайона Патрокл, общественным транспортом не избалованного. Теперь лот из рейсов №№ 40, 63, 70 и 81 администрация пытается расторговать заново, но желающих не находится.
Ранее автобусные перевозчики заявляли, что этот бизнес во Владивостоке является едва ли не убыточным, и требовали увеличить плату за проезд. Требование прозвучало вскоре после того, как тарифы уже повысили: до 39 рублей при оплате транспортной картой, до 45 рублей при оплате банковской картой, до 50 рублей при оплате наличными. Перевозчики настаивали, что 50 рублей — это минимальный тариф, при котором автобусный бизнес будет иметь хоть какую-то прибыль. Но наиболее популярные способы оплаты у пассажиров — безналичные, более выгодные и удобные.
Индексация тарифов повлекла заметное социальное напряжение — качество перевозок после роста их стоимости отнюдь не улучшилось. О внеплановой индексации речи уже не шло. Основная претензия пассажиров — нехватка автобусов на маршрутах, что приводит к многократному увеличению времени ожидания, которое на отдельных маршрутах приближается к часу, и переполненности салонов в пиковые часы. Ситуация с перегруженностью автобусов доходит до того, что на промежуточных остановках новые пассажиры физически не помещаются в салон, пока кто-то не высадится. Особенно это характерно для автобусов, курсирующих между материком и островом Русский, во время учебного года (автобусы перегружены за счёт многочисленных студентов ДВФУ).
Нехватку автобусов перевозчики и городское управление транспорта объясняют нехваткой водителей. Этим же, вероятно, объясняется ранний сход автобусов с маршрутов: после 20−21 часа на линиях транспортных средств практически нет, так как многие шофёры вынуждены работать без сменщиков с 6 утра.
Новые контракты на автобусные перевозки заключены всего на 8 месяцев — нет гарантии, что у перевозчиков хватит кадрового и технического ресурса на обслуживание более длительных контрактов.