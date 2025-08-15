Ричмонд
Серьезное ДТП произошло на Титова в Новосибирске поздно ночью

Место ДТП — Титова, 253/1, столкнулись две иномарки: Mitsubishi Outlander и седан Volkswagen Polo. На место прибыла скорая помощь.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с Volkswagen Polo. Информация о ДТП появились в паблике АСТ-54.

Оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.