В приморском заповеднике обнаружили два новых вида птиц

Каменка-плешанка — маленькая птица из отряда воробьинообразных. По размерам и внешности она похожа на полевого воробья. Эту птицу на территории заповедника увидели впервые за все 47 лет его существования. Японскую зырянку фиксировали в Приморском крае лишь четыре раза — ее основной ареал обитания включает юг Сахалина и южные Курилы.