В приморском заповеднике обнаружили два новых вида птиц

На территории Дальневосточного морского заповедника в Приморье впервые зафиксированы сразу два новых вида птиц — каменка-плешанка и японская зырянка. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка «Земля леопарда».

Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

Ученые обнаружили пернатых в рамках плановых орнитологических наблюдений на острове Фуругельма — самом южном острове России. Ранее этих птиц встречали в регионе лишь несколько раз — они случайно попадали из основного ареала.

Каменка-плешанка — маленькая птица из отряда воробьинообразных. По размерам и внешности она похожа на полевого воробья. Эту птицу на территории заповедника увидели впервые за все 47 лет его существования. Японскую зырянку фиксировали в Приморском крае лишь четыре раза — ее основной ареал обитания включает юг Сахалина и южные Курилы.

«Ученые обнаружили поющего самца в низовье островного ключа на острове Фуругельма. Он очень редко показывался на глаза, но активно отзывался на запись пения своего вида, которую включали орнитологи во время наблюдения», — рассказали в нацпарке.

Остров Фуругельма — единственное в России место гнездования сразу двух краснокнижных видов — малой колпицы и желтоклювой цапли.