Два новых вида птиц обнаружены на острове Фуругельма в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг — РИА Новости. Учёные Дальневосточного морского заповедника обнаружили два новых вида птиц на острове Фуругельма, сообщает объединенная дирекция заповедников «Земля леопарда».
«Два новых вида птиц обнаружены в Дальневосточном морском заповеднике. Оба новых для заповедной фауны вида были обнаружены учёными на острове Фуругельма — самом южном острове России — в рамках плановых орнитологических наблюдений», — говорится в сообщении.
Каменка-плешанка (Oenanthe pleschanka) представляет собой небольшую птицу, относящуюся к отряду воробьинообразных. Внешне самки и молодые особи напоминают полевого воробья, отличаясь от него лишь размерами. Обнаружение этого вида в Дальневосточном морском заповеднике является первым за 47 лет его существования.
Особую ценность для учёных представляет то, что естественная восточная граница распространения этой птицы находится в северо-восточном Китае. В Приморье она появляется исключительно редко, лишь в единичных случаях, что делает её обнаружение здесь уникальным событием.
Редкость японской зарианки (Luscinia akahige) подтверждается лишь четырьмя известными фиксациями в Приморском крае, в то время как её основной российский ареал ограничен югом Сахалина и южными Курилами. На острове Фуругельма, в низовье островного ключа, учёные наблюдали поющего самца. Этот самец редко появлялся на глаза, но демонстрировал активную реакцию на проигрывание орнитологами записей пения своего вида.
Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников «Земля леопарда». На островах заповедника ежегодно размножается пятнистая нерпа. В охраняемых водах обитают мохнатоголовые морские собачки и акула катран, китообразные, малые полосатики, дельфины и косатки, тропические рыбы: рыба-сабля, летучие рыбы, ядовитая собака-рыба (фугу), спинороги. В заповеднике находится самый южный остров России — остров Фуругельма — единственное в стране место гнездования малой колпицы, одной из редчайших птиц в мире. Также только здесь гнездится желтоклювая цапля.