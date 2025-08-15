Уничтоженный на Украине комплекс «Сапсан» разрабатывал европейский концерн

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал aif.ru, как киевский режим разрабатывал оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан». Как сообщалось, ВС РФ уничтожили ключевые предприятия Украины, задействованные в производстве данного вооружения.
«В свое время Украина начала разрабатывать собственный оперативно-тактический ракетный комплекс на замену “Точки У”. Экспортный образец получил название “Гром”, а образец для внутреннего, так скажем, пользования, назвали “Сапсан”. На разработку выделялись значительные средства, но в основном деньги разворовывались. Единственное, на что хватило таланта украинских инженеров, это сделать пусковую установку, на которой находилось два контейнера с ракетами, и всё. Ее потом возили на парадах и показывали как супероружие Украины», — рассказал Кнутов.
Подвижки по разработке «Сапсана» пошли в 2016 году, средства, по словам военного эксперта, в размере 40 млн рублей предоставила Саудовская Аравия.
«Собственно говоря, это всё закончилось лишь испытаниями, но до серийного производства было достаточно далеко. И только с началом специальной военной операции, где-то в 2023 году, появилась информация о том, что ракета “Гром” (он же “Сапсан” или “Гром-2”) применялась по Крыму. Ракета была перехвачена», — напомнил Кнутов.
Он отметил, что дальность у «Грома», как в экспортной версии, 300 километров, а у «Сапсана» — 500 километров.
«Разработки велись на “Южмаше”, по которому впоследствии был нанесен удар. А когда “Сапсан” снова перехватили, по “Южмашу” уже ударили “Орешником”, полностью уничтожив подземные цеха. После этого Украина практически перестала говорить об этом комплексе», — рассказал Кнутов.
Вскоре, по словам военного эксперта, вновь появилась информация о том, что киевский режим занимается доработкой комплекса «Сапсан» и что дальность его стрельбы уже якобы составляет 700 километров. Украина также позиционировала эти ракеты как аналог «Искандеров» и даже говорили о том, что могли превзойти их.
«То есть фактически, во всяком случае Москва точно попадала в зону действия “Сапсана”. В связи с этим были вычислены места производства ракет, и по ним был нанесен удар», — отметил Кнутов.
Он также выразил уверенность, что Киев сам бы не смог справится с производством ракеты.
«Вероятнее всего, Киеву помогали французы, британцы и немцы. Есть такой концерн MBDA, он занимается ракетными технологиями и в том числе является разработчиком такого вооружения, как Storm Shadow, SCALP и Taurus. Этот концерн, скорее всего, помог Украине довести оперативно-тактическую ракету “Сапсан” до уровня, когда ее реально можно применять», — подытожил Кнутов.
Ранее в ФСБ РФ сообщили, что российские военные уничтожили на Украине несколько предприятий по производству комплекса «Сапсан». Киевский режим собирался использовать это оружие для атак вглубь территории России.
Согласно разведданным, полученным от ФСБ, были поражены Павлоградский химический и механический заводы в Днепропетровской области, запасной объект павлоградского химзавода в селе Вакаленчук в Житомирской области, Шосткинский завод «Звезда» и государственный НИИ химических продуктов в Сумской области.