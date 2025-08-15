Уничтоженный на Украине комплекс «Сапсан» разрабатывал европейский концерн

«В свое время Украина начала разрабатывать собственный оперативно-тактический ракетный комплекс на замену “Точки У”. Экспортный образец получил название “Гром”, а образец для внутреннего, так скажем, пользования, назвали “Сапсан”. На разработку выделялись значительные средства, но в основном деньги разворовывались. Единственное, на что хватило таланта украинских инженеров, это сделать пусковую установку, на которой находилось два контейнера с ракетами, и всё. Ее потом возили на парадах и показывали как супероружие Украины», — рассказал Кнутов.