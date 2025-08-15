Жительница Новосибирска наказана за незаконный запуск квадрокоптера

Жительница Новосибирска привлечена к административной ответственности за нарушение правил эксплуатации квадрокоптера. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Барнаульская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.
Выяснилось, что в июне текущего года в Ленинском районе Барнаула женщина запустила беспилотник, не зарегистрированный в Росавиации и без опознавательных знаков.
По инициативе прокуратуры владелица квадрокоптера была наказана по ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ за нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов.