Жительница Новосибирска наказана за незаконный запуск квадрокоптера

Выяснилось, что в июне текущего года в Ленинском районе Барнаула женщина запустила беспилотник, не зарегистрированный в Росавиации и без опознавательных знаков.

Источник: Freepik

Жительница Новосибирска привлечена к административной ответственности за нарушение правил эксплуатации квадрокоптера. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Барнаульская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Выяснилось, что в июне текущего года в Ленинском районе Барнаула женщина запустила беспилотник, не зарегистрированный в Росавиации и без опознавательных знаков.

По инициативе прокуратуры владелица квадрокоптера была наказана по ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ за нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов.