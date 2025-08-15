Ричмонд
Миколог Харитонова рассказала о пользе молодильного гриба «ведьмин котел»

Недавно российские ученые научились культивировать гриб саркосома шаровидная.

Источник: Аргументы и факты

Российские ученые научились культивировать редкий «омолаживающий» гриб саркосома шаровидная, который также известен под названием «ведьмин котел» из-за своей необычной формы, сообщила в беседе с aif.ru миколог Мария Харитонова.

«В нем содержатся полисахариды, пептиды и антиоксидантные соединения, которые могут оказывать противовоспалительное и увлажняющее действие на кожу при наружном применении, а также поддерживать общее состояние организма. В саркосоме обнаружили соединения, которые стимулируют выработку коллагена», — отметила эксперт.

Харитонова подчеркнула, что «ведьмин котел» потенциально очень интересный гриб для применения в косметологии.

Саркосома шаровидная — несъедобный гриб. Считается, что встретить его в лесу — большая удача.

Ранее миколог Вишневский объяснил, почему гриб «ведьмин котел» впервые появился в заказнике Хакасии.