Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На станции метро «Спортивная» в Новосибирске притормаживают поезда

Двери для пассажиров не открывают.

Двери для пассажиров не открывают.

На станции «Спортивная» новосибирского метрополитена составы стали делать остановки, не выпуская пассажиров.

По информации от представителей метро, это связано с отладкой оборудования и проверкой работоспособности всех систем новой станции. Испытательные остановки проводятся для поездов, следующих в направлении с правого берега на левый.

Сперва поезда просто снижали скорость, приближаясь к «Спортивной», без каких-либо предварительных уведомлений. Позднее машинисты начали информировать пассажиров по внутренней связи о том, что будет произведена остановка, но выход на станции не предусмотрен.