На станции метро «Спортивная» в Новосибирске притормаживают поезда

Двери для пассажиров не открывают.
На станции «Спортивная» новосибирского метрополитена составы стали делать остановки, не выпуская пассажиров.
По информации от представителей метро, это связано с отладкой оборудования и проверкой работоспособности всех систем новой станции. Испытательные остановки проводятся для поездов, следующих в направлении с правого берега на левый.
Сперва поезда просто снижали скорость, приближаясь к «Спортивной», без каких-либо предварительных уведомлений. Позднее машинисты начали информировать пассажиров по внутренней связи о том, что будет произведена остановка, но выход на станции не предусмотрен.