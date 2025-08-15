В России предлагают штрафовать за измену в браке и брошенных детей

По мнению общественника, для супругов необходимы меры ответственности. Особенно это касается тех, у кого есть дети. Тем более, если измена стала причиной развода. Бородин отмечает, что в России растёт число семей, где отцы уходят, бросив детей. После чего дети попадают в преступную среду.