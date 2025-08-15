В России предлагают штрафовать за измену в браке и брошенных детей

Я сторонник семейных ценностей. У нас такого наказания нет — за измену, даже такой практики не было, значит, что всё-таки на сегодняшний день все символы семейной ценности обесценились. Захотел — женился, захотел — развёлся, захотел — бросил детей.
Виталий Бородин.
глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.
По мнению общественника, для супругов необходимы меры ответственности. Особенно это касается тех, у кого есть дети. Тем более, если измена стала причиной развода. Бородин отмечает, что в России растёт число семей, где отцы уходят, бросив детей. После чего дети попадают в преступную среду.
«Предлагаю ввести штрафы: 15−20 тысяч рублей за измену, и 50 тысяч рублей за каждого брошенного ребёнка. Если семья распалась по вине матери или отца, тот должен платить», — сказал эксперт.
Бородин привёл в пример европейские страны и ОАЭ, где за нарушение ответственности в браке налагаются крупные штрафы. Важно, чтобы родители полностью обеспечивали своих детей — от школы до дополнительных занятий — независимо от формы обучения, считает общественник.
