ТОФ провел учения по защите от беспилотников у берегов Камчатки

Большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Ослябя» провёл учения по отражению атак беспилотных катеров и летательных аппаратов во время перехода из Магадана на Камчатку, сообщили в пресс-службе флота.
В рамках манёвров боевые расчёты оперативно развернули артиллерийские установки и крупнокалиберные пулемёты. Наблюдательные посты своевременно выявили приближение целей и передали координаты для их поражения.
По данным флота, все надводные и воздушные цели были уничтожены огнём 12,7-миллиметровых пулемётов ДШК и 14,5-миллиметровых КПВТ на дистанции от 500 до 30 метров. Учения проводились в условиях штормового моря и стали частью агитационно-патриотической акции «Сила в правде».
Ранее сообщалось, что Северный флот проводит масштабные учения, в которых участвуют около двух тысяч военнослужащих и до 14 военных кораблей и подводных лодок.