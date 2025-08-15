Ричмонд
ТОФ провел учения по защите от беспилотников у берегов Камчатки

Все надводные и воздушные цели были уничтожены.

Источник: Аргументы и факты

Большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Ослябя» провёл учения по отражению атак беспилотных катеров и летательных аппаратов во время перехода из Магадана на Камчатку, сообщили в пресс-службе флота.

В рамках манёвров боевые расчёты оперативно развернули артиллерийские установки и крупнокалиберные пулемёты. Наблюдательные посты своевременно выявили приближение целей и передали координаты для их поражения.

По данным флота, все надводные и воздушные цели были уничтожены огнём 12,7-миллиметровых пулемётов ДШК и 14,5-миллиметровых КПВТ на дистанции от 500 до 30 метров. Учения проводились в условиях штормового моря и стали частью агитационно-патриотической акции «Сила в правде».

Ранее сообщалось, что Северный флот проводит масштабные учения, в которых участвуют около двух тысяч военнослужащих и до 14 военных кораблей и подводных лодок.