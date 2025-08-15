ТОФ провел учения по защите от беспилотников у берегов Камчатки

По данным флота, все надводные и воздушные цели были уничтожены огнём 12,7-миллиметровых пулемётов ДШК и 14,5-миллиметровых КПВТ на дистанции от 500 до 30 метров. Учения проводились в условиях штормового моря и стали частью агитационно-патриотической акции «Сила в правде».