Омские домовые чаты переведут в мессенджер MAX

Госжилинспекция рекомендовала новый формат общения для жителей.

Омская госжилинспекция рекомендовала управляющим компаниям перевести домовые чаты в национальный мессенджер MAX. Об этом 14 августа сообщил портал omsk.rbc.ru со ссылкой на начальника отдела ведомства Андрей Коврижных.

Рекомендации поступили из Москвы и касаются всех регионов России. Власти подчеркивают добровольный характер перехода — требование не носит обязательный характер. Местные УК уже начали получать соответствующие письма. Согласно нововведениям, переход необходимо организовать до 22 августа 2025 года.

Александр Лихачев, председатель областного общества потребителей в сфере ЖКХ, подтвердил эту информацию.

Ранее телеграм-канал ostorozhno_novosti опубликовал аналогичные документы из других регионов. В них отмечалось, что MAX сочетает функции мессенджера с сервисами для повседневных задач.

