Омские домовые чаты переведут в мессенджер MAX

Рекомендации поступили из Москвы и касаются всех регионов России. Власти подчеркивают добровольный характер перехода — требование не носит обязательный характер. Местные УК уже начали получать соответствующие письма. Согласно нововведениям, переход необходимо организовать до 22 августа 2025 года.