В Госдуме предложили выплатить 13-ю пенсию одной категории граждан

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил выделить для выплаты 13-й пенсии определенную категорию граждан.
«Вопрос, связанный с 13-й пенсией, звучит не в первый раз. И рано или поздно к чему-то мы должны прийти. Как председатель социального комитета, любые дополнительные меры поддержки для наших пенсионеров я, конечно, поддерживаю», — сказал Нилов в беседе с aif.ru.
С учетом того, что для 13-й пенсии необходимы дополнительные большие финансовые ресурсы, депутат предложил для начала, например, выделить категорию граждан, которым будут производиться выплаты.
«Может быть, стоит утвердить на федеральном уровне статус “дети войны” с учетом того, что 50% регионов РФ такой статус определили, и в качестве такого альтернативного варианта, соответственно, поддержать эту категорию граждан 13-й пенсией. Ведь понятно, что это лица пенсионного возраста», — сказал Нилов.
«Когда будут найдены дополнительные финансовые ресурсы для поддержания этой категории граждан, я думаю, что к чему-то мы придем в этом вопросе. Это один из минимальных вариантов. И хорошо, что ведется дискуссия о 13-й пенсии. Любые такие обсуждения все равно дают свои позитивные шаги», — подытожил парламентарий.
Как сообщалось, в Госдуме предложили реализовать идею Жириновского о 13-й пенсии для всех.
Ранее доцент департамента страхования и экономики социальной сферы Финуниверситета при правительстве РФ Сергей Бровчак назвал идею о выплате 13-й пенсии хорошей, однако сейчас нереализуемой, поскольку под нее не предусмотрено соответствующего финансирования.