Врач предупредила, как силовые тренировки могут вызвать «перекачанное» сердце

Многие любители спорта и силовых тренировок сосредотачиваются на росте мышц, но забывают о здоровье сердца. Чрезмерная нагрузка может сказаться не только на бицепсах и трицепсах, но и на сердечной мышце — миокарде. Об этом KP.RU рассказала врач-генетик Лариса Бавыкина.
— Если происходит излишний сдвиг в объеме миокарда, то есть сердечная мышца увеличивается слишком сильно, клапаны сердца могут перестать закрываться до конца, — пояснила Бавыкина.
Риск этого варьируется у разных людей. У одних такие изменения происходят, у других — нет. Случаи внезапной гибели спортсменов на соревнованиях иногда объясняются именно этим.
По словам эксперта, спортсменам и любителям силового фитнеса важно отслеживать состояние сердца наряду с ростом мышц. Наиболее простой способ — ежегодное УЗИ сердца, которое покажет толщину миокарда и позволит вовремя заметить опасные изменения.