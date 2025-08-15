Врач предупредила, как силовые тренировки могут вызвать «перекачанное» сердце

Многие любители спорта и силовых тренировок сосредотачиваются на росте мышц, но забывают о здоровье сердца. Чрезмерная нагрузка может сказаться не только на бицепсах и трицепсах, но и на сердечной мышце — миокарде. Об этом KP.RU рассказала врач-генетик Лариса Бавыкина.