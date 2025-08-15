Утром 15 августа в 08:35 в Октябрьском районе Иркутска частично отключилось электричество. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала «Свет38».
— Под отключение попала часть домов на улицах 2-я Летчиков, 3-я Летчиков, Академика Бурденко, Большевистская, Дорожная, Егорова, Жигулевская, Можайского, Циолковского, Ширямова, — уточнили в сообщении.
Специалисты электрических сетей отправились на место, чтобы выяснить и устранить причины отключения. Свет возобновят в домах ориентировочно к 12:00.
