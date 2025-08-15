Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Октябрьском районе Иркутска частично отключилось электричество

Свет должны восстановить в 12 часов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утром 15 августа в 08:35 в Октябрьском районе Иркутска частично отключилось электричество. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала «Свет38».

— Под отключение попала часть домов на улицах 2-я Летчиков, 3-я Летчиков, Академика Бурденко, Большевистская, Дорожная, Егорова, Жигулевская, Можайского, Циолковского, Ширямова, — уточнили в сообщении.

Специалисты электрических сетей отправились на место, чтобы выяснить и устранить причины отключения. Свет возобновят в домах ориентировочно к 12:00.

Ранее КП-Иркутск рассказала, где в областном центре планово отключат электроэнергию 15 августа 2025 года.