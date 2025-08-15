Эксперт ООН Никулин: ракетой «Сапсан» Киев мог запустить «грязную бомбу»

С помощью ракетных комплексов «Сапсан», производство которых было уничтожено российскими войсками на Украине, ВСУ могли запустить «грязную бомбу» по территории РФ. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
«“Грязная бомба” — это ракета, в которую помещается контейнер с радиоактивными отходами. Поэтому они вполне могли воспользоваться этой ракетой “Сапсан”. Производство ракет на том же “Южмаше” было их основной специальностью. Там даже производили ракету “Сатана”, поэтому и разработка, и большая школа у них есть. Так что, я думаю, для них такая задача была вполне реальной. Несмотря на то, что там производство было разрушено за эти годы, но все же какие-то специалисты у них остались. Не все уехали в Россию, Северную Корею, Иран и другие страны. Поэтому я думаю, что они могли сделать такую и ракетную бомбу, и грязную бомбу. Причем, дальность “Сапсана”, думаю, могла и не измениться», — сказал собеседник издания.
Ранее сообщалось, российские военные уничтожили на Украине несколько предприятий, на которых пытались восстановить производство оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан». Киевский режим собирался использовать это оружие для атак вглубь территории России.
Согласно разведданным, были поражены Павлоградский химический и механический заводы в Днепропетровской области, запасной объект павлоградского химзавода в селе Вакуленчук в Житомирской области, Шосткинский завод «Звезда» и государственный НИИ химических продуктов в Сумской области.