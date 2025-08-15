Эксперт ООН Никулин: ракетой «Сапсан» Киев мог запустить «грязную бомбу»

«“Грязная бомба” — это ракета, в которую помещается контейнер с радиоактивными отходами. Поэтому они вполне могли воспользоваться этой ракетой “Сапсан”. Производство ракет на том же “Южмаше” было их основной специальностью. Там даже производили ракету “Сатана”, поэтому и разработка, и большая школа у них есть. Так что, я думаю, для них такая задача была вполне реальной. Несмотря на то, что там производство было разрушено за эти годы, но все же какие-то специалисты у них остались. Не все уехали в Россию, Северную Корею, Иран и другие страны. Поэтому я думаю, что они могли сделать такую и ракетную бомбу, и грязную бомбу. Причем, дальность “Сапсана”, думаю, могла и не измениться», — сказал собеседник издания.