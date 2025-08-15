Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На три дня закрывается движение трамваев № 13 по улице Мичурина в Новосибирске

15, 16 и 17 августа трамвай № 13 «Гусинобродское шоссе — Ул. Писарева» будет ходить от конечного остановочного пункта «Гусинобродское шоссе» до остановочного пункта «ул. Депутатская».

15, 16 и 17 августа трамвай № 13 «Гусинобродское шоссе — Ул. Писарева» будет ходить от конечного остановочного пункта «Гусинобродское шоссе» до остановочного пункта «ул. Депутатская».

15, 16 и 17 августа трамвай № 13 «Гусинобродское шоссе — Ул. Писарева» будет ходить от конечного остановочного пункта «Гусинобродское шоссе» до остановочного пункта «ул. Депутатская» с разворотом на трамвайном кольце для движения в обратном направлении.

Пассажирам, планирующим воспользоваться данным маршрутом в указанные дни, следует учитывать, что конечной остановкой станет «ул. Депутатская».