На три дня закрывается движение трамваев № 13 по улице Мичурина в Новосибирске

15, 16 и 17 августа трамвай № 13 «Гусинобродское шоссе — Ул. Писарева» будет ходить от конечного остановочного пункта «Гусинобродское шоссе» до остановочного пункта «ул. Депутатская» с разворотом на трамвайном кольце для движения в обратном направлении.