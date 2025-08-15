Ричмонд
Миколог Харитонова назвала шесть «омолаживающих» грибов

Специалист отметила, что дикие грибы нужно собирать только при полной уверенности в их безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Миколог Мария Харитонова в беседе с aif.ru назвала шесть грибов, которые, благодаря своим свойствам, обладают омолаживающим эффектом.

Один из самых редких молодильных грибов — саркосома шаровидная, который в народе чаще называют «ведьмин котел» из-за причудливой формы.

Харитонова отметила, что в этом грибе содержатся полисахариды, пептиды и антиоксидантные соединения, которые могут оказывать противовоспалительное и увлажняющее действие на кожу при наружном применении.

«Похожим увлажняющим и омолаживающим эффектом обладает дрожалка фукусовидная. В ней есть природные аналоги гиалуроновой кислоты и большое количество полисахаридных фракций которые помогают регенерировать кожу, поддерживать эпителиальный барьер», — сообщила миколог.

Также среди грибов с омолаживающим эффектом Харитонова назвала гриб рейши, который замедляет процессы хронического воспаления, связанные со старением; ежовик гребенчатый, поддерживающий когнитивное здоровье и работу нервной системы.

Молодильными, по словам специалиста, можно также назвать гриб чага, обладающий сильной антиоксидантной активностью, и шиитаке, в которых много природных антиоксидантов.

Ранее миколог Дьяков назвал самые полезные грибы.