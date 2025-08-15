Курьеры из Волгоградской области похитили у красноярцев 4 миллиона рублей

В полицию обратилась жительница Свердловского района 2004 года рождения, сказавшая, что ее обманули мошенники. Они обманом получили доступ к ее госуслугам и месяц убеждали продать квартиру и отдать 3,1 млн рублей аферистам, что она в итоге и сделала.