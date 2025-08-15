Курьеры из Волгоградской области похитили у красноярцев 4 миллиона рублей

В Красноярске задержали курьеров мошенников, похитивших более 4 млн рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.
В полицию обратилась жительница Свердловского района 2004 года рождения, сказавшая, что ее обманули мошенники. Они обманом получили доступ к ее госуслугам и месяц убеждали продать квартиру и отдать 3,1 млн рублей аферистам, что она в итоге и сделала.
Помимо девушки, в полицию заявила жительница Советского района 1934 года рождения. Злоумышленники также получили доступ к ее госуслугам и убедили передать курьерам 900 тысяч рублей.
Курьерами оказались двое мужчин 2002 года рождения. Как выяснили полицейские, они приехали в Красноярск из Волгоградской области. По месту проживания одного из задержанных изъяли более 700 тысяч рублей. Их вернут владельцу.
Полицейские выяснили, что курьеры готовились обмануть еще одного красноярца, но не успели этого сделать. Их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
Ранее красноярцев предупредили о новой мошеннической схеме.