В Новосибирске запустят электротакси «Атом»

Новосибирск вошёл в тройку лидеров среди 222 городов, оформивших предзаказ на электромобили «Атом».
Как сообщил РИА Новости операционный директор по продажам компании Максим Бардин, первый предсерийный образец показали в декабре 2024 года. Версия для такси получит упрощённую комплектацию, легко моющийся салон и жёлтую окраску.
Выпуск начнётся во второй половине 2025 года, а покупателями станут таксопарки.
