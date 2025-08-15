Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске запустят электротакси «Атом»

Новосибирск станет одним из первых городов с электротакси «Атом».

Источник: Сиб.фм

Новосибирск вошёл в тройку лидеров среди 222 городов, оформивших предзаказ на электромобили «Атом».

Как сообщил РИА Новости операционный директор по продажам компании Максим Бардин, первый предсерийный образец показали в декабре 2024 года. Версия для такси получит упрощённую комплектацию, легко моющийся салон и жёлтую окраску.

Выпуск начнётся во второй половине 2025 года, а покупателями станут таксопарки.

Напомним, что поезда новосибирского метро тестируют остановки на станции «Спортивная» без открытия дверей.