В Омске вновь массово задерживаются рейсы

По состоянию на 8:15 пятницы, 15 августа 2025 года, на онлайн-табло Омского аэропорта отражены данные о задержке более чем на полчаса 7 рейсов, что свидетельствует о массовом характере ситуации. Самый продолжительный перенос вылета на момент публикации превышает 5 часов.
В частности, вылет из Омска в Норильск задержался более чем на три часа — вместо 4:20 борт отправился на север страны в 7:33. Также в «географии» задержек присутствует Сочи (порядка 51 минуты, вылет в 5:21), Санкт-Петербург (31-минутная задержка до 5:31) и Казань (предварительный перенос с 8:00 на 12:20, то есть почти на 4 с половиной часа).
Кроме того, отложен вылет трех бортов до Москвы. В 6:23 отправился в столицу борт, которому надлежало стартовать в 5:10; на 68 минут «опоздал» самолет на 6:30. Еще одна задержка по данному направлению рискует стать самой протяженной на текущей неделе: предварительно рейс, запланированный на 8:05, стартует лишь в 13:40, то есть на 5 часов и 35 минут позднее.
Фактически в каждом случае имело место позднее прибытие борта под осуществление рейса, судя по данным онлайн-табло Омского аэропорта. Иные обстоятельства задержек неизвестны.