В Омске вновь массово задерживаются рейсы

В частности, вылет из Омска в Норильск задержался более чем на три часа — вместо 4:20 борт отправился на север страны в 7:33. Также в «географии» задержек присутствует Сочи (порядка 51 минуты, вылет в 5:21), Санкт-Петербург (31-минутная задержка до 5:31) и Казань (предварительный перенос с 8:00 на 12:20, то есть почти на 4 с половиной часа).