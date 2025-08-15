Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские предприятия получили экологические разрешения

Новые стандарты выдали трем промышленным гигантам.

Источник: Комсомольская правда

14 августа в региональном минприроды сообщили о завершении процесса выдачи комплексных экологических разрешений трем крупным предприятиям. К компаниям, работающим по новым стандартам, присоединились «Омский каучук», «ОмскВодоканал» и ТГК-11.

Документы выдаются после тщательного анализа применяемых технологий. Устанавливаются строгие нормативы по выбросам, сбросам сточных вод и обращению с отходами. Все получившие КЭР предприятия участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух».

Каждое разрешения действует семь лет с возможностью продления при соблюдении экологических требований. Среди предприятий, ранее оформивших такие документы — завод «Полиом», «Омский стекольный завод» и другие.

Ранее мы писали, что прокуратура обязала МП «Тепловик» пересмотреть требования к условиям труда.