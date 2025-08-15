Омские предприятия получили экологические разрешения

14 августа в региональном минприроды сообщили о завершении процесса выдачи комплексных экологических разрешений трем крупным предприятиям. К компаниям, работающим по новым стандартам, присоединились «Омский каучук», «ОмскВодоканал» и ТГК-11.
Документы выдаются после тщательного анализа применяемых технологий. Устанавливаются строгие нормативы по выбросам, сбросам сточных вод и обращению с отходами. Все получившие КЭР предприятия участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух».
Каждое разрешения действует семь лет с возможностью продления при соблюдении экологических требований. Среди предприятий, ранее оформивших такие документы — завод «Полиом», «Омский стекольный завод» и другие.
