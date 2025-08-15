Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавшей на Сахалине дайвершей оказалась замдиректора департамента Минфина РФ

Найденная после суток поисков на Сахалине дайверша оказалась заместителем директора департамента Минфина РФ Еленой Дорофеевой.

Найденная после суток поисков на Сахалине дайверша оказалась заместителем директора департамента Минфина РФ Еленой Дорофеевой.

После поступления сигнала о пропаже на поиски были направлены вертолет Ми-8, спасательные катера и буксиры. Дорофеева была обнаружена командой буксира «Отто Шмидт» и доставлена на берег, где ее осмотрели медики.

По предварительной информации, женщина провела в воде почти сутки из-за ошибки инструктора, который предположил, что она присоединится к другой группе дайверов, передает Telegram-канал Shot.

Ранее стало известно, что спасателям удалось найти пропавшую пенсионерку-дайвера из Петербурга у острова Монерон на Сахалине. Женщина пропала во время погружения. Ее искали на вертолете 17 спасателей.

В начале августа стало известно о еще одной необычной истории. Дайвер из Китая пять дней выживал под водой — он питался пещерной рыбой, пока его не спасли.

13 июня туристка упала в каньон под названием «Конец света» неподалеку от города Седоны, США, выживала там три дня в одиночку и спаслась.