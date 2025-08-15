Пропавшей на Сахалине дайвершей оказалась замдиректора департамента Минфина РФ

Найденная после суток поисков на Сахалине дайверша оказалась заместителем директора департамента Минфина РФ Еленой Дорофеевой.
После поступления сигнала о пропаже на поиски были направлены вертолет Ми-8, спасательные катера и буксиры. Дорофеева была обнаружена командой буксира «Отто Шмидт» и доставлена на берег, где ее осмотрели медики.
По предварительной информации, женщина провела в воде почти сутки из-за ошибки инструктора, который предположил, что она присоединится к другой группе дайверов, передает Telegram-канал Shot.
Ранее стало известно, что спасателям удалось найти пропавшую пенсионерку-дайвера из Петербурга у острова Монерон на Сахалине. Женщина пропала во время погружения. Ее искали на вертолете 17 спасателей.
В начале августа стало известно о еще одной необычной истории. Дайвер из Китая пять дней выживал под водой — он питался пещерной рыбой, пока его не спасли.
13 июня туристка упала в каньон под названием «Конец света» неподалеку от города Седоны, США, выживала там три дня в одиночку и спаслась.