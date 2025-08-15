Отцам в статусе многодетной семьи могут отказать из-за места жительства детей

Юрист пояснил, что такой подход обусловлен направленностью региональных льгот на поддержку родителей, которые непосредственно воспитывают и содержат детей. Например, если у родителей трое детей, но двое проживают с матерью, а один — с отцом, удостоверение многодетной семьи, скорее всего, оформят матери, так как учитывается общее число детей в семье. В то же время отец, несмотря на наличие троих детей, обычно не сможет получить статус многодетного родителя в регионе, поскольку льготы предоставляются тому, кто несет основные расходы на содержание и воспитание детей, заключил эксперт.