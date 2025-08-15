Политолог Скачко: Зеленскому могут сделать пластику при бегстве из Украины

При бегстве из Украины Владимир Зеленский может воспользоваться помощью известных пластических хирургов, которые помогают менять внешность агентам СБУ. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил политолог Владимир Скачко.
Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* заявлял, что СБУ использует всемирно известных пластических хирургов для защиты агентов под прикрытием после миссий. По его словам, готовятся фальшивые личности, а затем эти люди начинают жизнь заново с нуля при понимании, что их могут поймать.
«Скорее всего, Зеленскому сделают пластику, но только если он останется в живых. Он может все что угодно нарастить и поменять в себе, но только куда денется его последняя стадия наркомана и все его преступления, за которые ему грозит как минимум пожизненное заключение на территории Украины или России. На какое-то время пластическая операция может, конечно, его спасти. При этом гарантий ему никто не даст. Не думаю, что его супруга Елена согласится на пластику. Наверное, будут какие-то другие упреждающие мероприятия проделаны — разведутся. Но, конечно, Зеленского все равно смогут вычислить», — сказал собеседник издания.
До этого генерал ФСБ Александр Михайлов в разговоре с aif.ru выразил уверенность, что все виновные в нападении на военные аэродромы в РФ будут установлены, несмотря на смену личности и новые документы.
При этом бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявлял aif.ru, что исполнителей операции «Паутина» могли уже уничтожить.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.