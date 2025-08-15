Ричмонд
Стало известно, чем занимается и где живет внук Иван Краско

Внук Ивана Краско, 28-летний Кирилл, служит в Следственном комитете Санкт-Петербурга.

Источник: Московский комсомолец

Внук Ивана Краско, 28-летний Кирилл, служит в Следственном комитете Санкт-Петербурга. Такую информацию публикует издание StarHit.

13 августа 2025 года в северной столице состоялось прощание с Иваном Краско, скончавшимся на 95-м году жизни. В числе присутствовавших на церемонии оказался его внук.

Кирилл — сын покойного Андрея Краско. На похоронах внук артиста предстал в темном свитере и джинсах, сохраняя сдержанность. Как передают инсайдеры, молодой человек имеет сильное сходство с отцом.

Стало известно, что наследник известной фамилии избегает публичности. Кирилл появился на свет в 1997 году в результате отношений Андрея Краско и актрисы Маргариты Звонаревой.

Напомним, что Андрей Краско ушел из жизни в 2006 году в возрасте 49 лет. Его кончину повлекла сердечная недостаточность.

