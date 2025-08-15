Ученые рассказали, когда и где в России наблюдать полное лунное затмение

В сентябре 2025 года жителей России ждет уникальная возможность увидеть полное лунное затмение, во время которого естественный спутник Земли приобретет насыщенный красный оттенок. По данным астрономов Новосибирского государственного университета, это природное явление будет хорошо видно на большей части территории страны, за исключением некоторых западных регионов и Дальнего Востока, где затмение можно будет наблюдать лишь частично, сообщает ТАСС.