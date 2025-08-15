Ученые рассказали, когда и где в России наблюдать полное лунное затмение

В сентябре 2025 года жителей России ждет уникальная возможность увидеть полное лунное затмение, во время которого естественный спутник Земли приобретет насыщенный красный оттенок. По данным астрономов Новосибирского государственного университета, это природное явление будет хорошо видно на большей части территории страны, за исключением некоторых западных регионов и Дальнего Востока, где затмение можно будет наблюдать лишь частично, сообщает ТАСС.
Затмение произойдет в ночь с 7 на 8 сентября, когда Луна полностью войдет в тень Земли. В этот момент солнечный свет, преломляясь в земной атмосфере, придаст лунному диску характерный кроваво-красный оттенок. Яркость и насыщенность цвета будут зависеть от состояния атмосферы, включая количество пыли и других частиц, рассеивающих свет.
Это уже второе полное лунное затмение в 2025 году. Наблюдать его можно будет невооруженным глазом, главное — выбрать место с минимальной световой засветкой и ясной погодой.
Ранее сообщалось, что застрявший в ловушке МКС на 9 месяцев астронавт ушел из космического отряда.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.