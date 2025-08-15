Ричмонд
В Новосибирске планируют запустить электротакси «Атом»

Согласно информации от РИА Новости, которую предоставил операционный директор по продажам компании-производителя, Максим Бардин, на данный момент 222 города из 17 субъектов Российской Федерации разместили предварительные заказы на упомянутые автомобили.

В первую тройку по количеству предзаказов вошли такие города, как Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Первый прототип «Атома», предшествующий серийному производству, был представлен публике в декабре минувшего года. Автомобили для такси будут доступны в двух вариантах: двухместном и стандартном. Ожидается, что именно таксомоторные парки станут основными покупателями и популяризаторами этого нового вида транспорта.

Версия «Атома», предназначенная для такси, отличается от стандартной модели упрощенной комплектацией, салоном с легко очищаемыми материалами и жёлтым цветом кузова. Запуск серийного производства электромобилей запланирован на второе полугодие 2025 года.