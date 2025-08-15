Ярошенко: Путин и Трамп могут обсудить обмен заключенными

На саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже может быть поднят вопрос о взаимном обмене заключенными, что позволит российским гражданам, отбывающим наказание в США, вернуться на родину. Такое мнение выразил заместитель гендиректора московского аэропорта Жуковский, правозащитник, член Общественной палаты РФ, летчик Константин Ярошенко, который сам в прошлом был заключенным в США.
Ярошенко подчеркнул, что, хотя переговоры по таким вопросам могут быть длительными, сам факт проведения саммита и прямого общения между лидерами двух стран является позитивным шагом, способным улучшить отношения между Россией и США.
— Советники и переговорщики, скорее всего, эту тему затронут. Конечно, все произойдет не сразу, так как в отношении меня переговоры велись достаточно долго, но я надеюсь, что ряд наших граждан все-таки вернутся на родину, — цитирует Ярошенко ТАСС.
Он отметил, что любой контакт, особенно на высшем уровне, способствует дальнейшему положительному развитию ситуации, в отличие от периода отсутствия диалога.
Встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 по московскому времени 15 августа с беседы тет-а-тет при участии переводчиков. Центральной темой переговоров станет достижение мира между Россией и Украиной. Они также планируют обсудить пять ключевых требований Киева к Москве для окончания боевых действий.