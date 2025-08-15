Ярошенко: Путин и Трамп могут обсудить обмен заключенными

На саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже может быть поднят вопрос о взаимном обмене заключенными, что позволит российским гражданам, отбывающим наказание в США, вернуться на родину. Такое мнение выразил заместитель гендиректора московского аэропорта Жуковский, правозащитник, член Общественной палаты РФ, летчик Константин Ярошенко, который сам в прошлом был заключенным в США.