Раскрыто, что прародиной финно-угров могла быть Якутия

Новый анализ древней ДНК опроверг прежние гипотезы о происхождении уральской языковой семьи, объединяющей венгерский, финский и эстонский языки. Международные исследователи установили, что прародина этих народов расположена не у Уральских гор, а гораздо восточнее — на землях современной Якутии. Согласно полученным результатам, предки нынешних уральских народов обитали в северо-восточной Сибири приблизительно 4,5 тысячи лет назад.
Крупное исследование, опубликованное в журнале Nature, интегрировало генетические сведения, извлеченные из останков 180 древних сибиряков, с информацией более чем от тысячи уже изученных образцов, охватывающих 11 тысячелетий человеческой истории. Ученые идентифицировали уникальный генетический маркер, впервые в чистом виде обнаруженный у людей, населявших Якутию 4500 лет назад. Этот генетический след четко прослеживается в последующих волнах миграции с востока на запад, что служит подтверждением ранее периферийной гипотезы о сибирских корнях уральских языков.
Экспансия предков уральских народов на запад совпала по времени с сейминско-турбинским феноменом, имевшим место около 4000 лет назад. Данный период отмечен стремительным распространением передовых технологий бронзового литья через северную Евразию. Артефакты — высокотехнологичное бронзовое оружие и символы власти — обнаруживаются в контексте культурно и генетически неоднородных групп. Исследование ДНК показало, что на одних и тех же стоянках покоились люди с якутскими, иранскими и балтийскими предками.
Миграция древних сибирских популяций происходила параллельно с экспансией носителей индоевропейских языков из ямной культуры кочевых народов, двигавшихся с запада на восток. Тем не менее, влияние уральских языков закрепилось преимущественно в северных широтах, в суровых таежных условиях. Генетическое наследие древних сибиряков в разной степени сохранилось у современных уральских народов: у нганасан оно достигает почти 100%, у финнов — около 10%, а у эстонцев — лишь 2%. Современные венгры почти утратили эту генетическую связь, однако анализ ДНК средневековых завоевателей Венгрии подтвердил, что именно они принесли язык в Европу вместе с древним сибирским наследием.
Кроме того, работа пролила свет на истоки енисейской языковой семьи, некогда обширно представленной в Сибири. Ученые определили, что ее начало лежит в районе озера Байкал и восходит примерно к 5400 годам назад. Эти генетические свидетельства также дают первое, пусть и предварительное, подтверждение гипотезы о родстве енисейских языков с языками коренных народов Северной Америки (семья на-дене), указывая на возможные глубокие связи между континентами.
