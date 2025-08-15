Раскрыто, что прародиной финно-угров могла быть Якутия

Миграция древних сибирских популяций происходила параллельно с экспансией носителей индоевропейских языков из ямной культуры кочевых народов, двигавшихся с запада на восток. Тем не менее, влияние уральских языков закрепилось преимущественно в северных широтах, в суровых таежных условиях. Генетическое наследие древних сибиряков в разной степени сохранилось у современных уральских народов: у нганасан оно достигает почти 100%, у финнов — около 10%, а у эстонцев — лишь 2%. Современные венгры почти утратили эту генетическую связь, однако анализ ДНК средневековых завоевателей Венгрии подтвердил, что именно они принесли язык в Европу вместе с древним сибирским наследием.