Никулин: ракеты «Сапсан» Киев готовил для провокации ко встрече на Аляске

«Вполне возможно, что Украина разрабатывала эту ракету для провокации в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Я думаю, что очень вовремя наши ударили “Орешником” по заводу “Южмаш”. Может это как бы и позволило эти планы не воплотиться в жизнь. Сейчас где-то в другом месте пытаются что-то сообразить. У них же основные боевые действия идут в интернете, в информационной сфере. Для них самое важное — это информационные составляющие. Поэтому они и придумывают всякие Бучи и тому подобное. Когда нацисты проигрывают на поле боя, они пытаются нанести удар по мирным жителям. Так было всегда. Об этом еще в 1939 году говорил будущий нобелевский лауреат Эрнест Хемингуэй», — сказал собеседник издания.