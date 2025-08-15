Ричмонд
Никулин: ракеты «Сапсан» Киев готовил для провокации ко встрече на Аляске

Эксперт отметил, что у Киева основные боевые действия идут в информационной сфере.

Источник: Аргументы и факты

С помощью ракетных комплексов «Сапсан», производство которых было уничтожено российскими войсками на Украине, ВСУ готовили провокацию в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом в беседе с корреспондентом aif.ru сообщил военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

«Вполне возможно, что Украина разрабатывала эту ракету для провокации в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Я думаю, что очень вовремя наши ударили “Орешником” по заводу “Южмаш”. Может это как бы и позволило эти планы не воплотиться в жизнь. Сейчас где-то в другом месте пытаются что-то сообразить. У них же основные боевые действия идут в интернете, в информационной сфере. Для них самое важное — это информационные составляющие. Поэтому они и придумывают всякие Бучи и тому подобное. Когда нацисты проигрывают на поле боя, они пытаются нанести удар по мирным жителям. Так было всегда. Об этом еще в 1939 году говорил будущий нобелевский лауреат Эрнест Хемингуэй», — сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, российские военные уничтожили на Украине несколько предприятий, на которых пытались восстановить производство оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан». Киевский режим собирался использовать это оружие для атак вглубь территории России.

Согласно разведданным, были поражены Павлоградский химический и механический заводы в Днепропетровской области, запасной объект павлоградского химзавода в селе Вакуленчук в Житомирской области, Шосткинский завод «Звезда» и государственный НИИ химических продуктов в Сумской области.

