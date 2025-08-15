Более 250 участников форума «Байкал» получили консультации по поискам работы

Участники молодежного форума «Байкал» получили консультации по поискам работы. В этом году основная тема форума «Цели устойчивого развития», она охватывает сферы туризма, предпринимательства, экологии и международного сотрудничества. Как рассказали КП-Иркутск в региональном правительстве, специалисты Кадрового центра провели консультации по вопросам трудоустройства, карьерного развития, обучения и стажировок.
Участникам помогли составить резюме и подготовиться к собеседованиям. Также им рассказали об актуальных вакансиях.
— Наша цель — дать молодежи не просто работу, а возможности для роста в гармонии с природой и своими ценностями. Байкал — идеальное место для такого старта, — пояснила руководитель Иркутского филиала Кадрового центра Дарья Сорвачева.
Молодые ребята получили информацию о возможностях для карьерного старта. Об этом можно узнать на ярмарках вакансий, из презентации компаний и программы стажировок. Участникам также было предложено вступить в молодежные клубы. Посещая их, молодежь может быть в курсе тенденций рынка труда, участвовать в мастер-классах, налаживать полезные контакты.
В рамках деловой программы форума сотрудники Кадрового центра Приангарья стали экспертами, приняв участие в стратегической сессии на площадке «Туризм».