В МВД назвали самый популярный способ обмана россиян

Согласно данным МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости, наибольшее количество случаев финансового обмана связано с инвестиционными схемами.

Преступники активно используют мессенджеры и специализированные интернет-сообщества для поиска потенциальных жертв. Они представляются опытными трейдерами или финансовыми консультантами, постепенно втираясь в доверие к своим жертвам.

Для создания видимости честности мошенники могут разрешить вывести небольшую сумму денег — обычно несколько тысяч рублей. Однако это лишь часть схемы, призванная убедить человека в надежности предложения. На самом деле все операции происходят на поддельных платформах, а обещанные доходы существуют только на бумаге.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули россиянку на полмиллиона через новый мессенджер.

