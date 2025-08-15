В МВД назвали самый популярный способ обмана россиян

Для создания видимости честности мошенники могут разрешить вывести небольшую сумму денег — обычно несколько тысяч рублей. Однако это лишь часть схемы, призванная убедить человека в надежности предложения. На самом деле все операции происходят на поддельных платформах, а обещанные доходы существуют только на бумаге.