Ситуация с контрактом Маклауда в «Авангарде» прояснится на следующей неделе

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Авангард» Алексей Сопин рассказал о ситуации с канадским форвардом Майклом Маклаудом. Он отметил, что ясность по вопросу участия игрока в команде может появиться уже на следующей неделе. Об этом сообщает «Чемпионат».
По словам Сопина, в последний раз во время общения хоккеист попросил две недели, чтобы решить личные вопросы. Его агенты в это время консультировались с НХЛ, чтобы понять, допустят ли игрока к матчам. Срок истечёт в понедельник, после чего они снова свяжутся с самим спортсменом и его представителями, чтобы определить дальнейшие шаги.
Генеральный менеджер также затронул тему сообщений о новом судебном деле. Он подчеркнул, что знает об этом только из СМИ. По его словам, агенты Маклауда не комментировали данную ситуацию и заявили, что не располагают информацией. Сопин добавил, что в клубе обеспокоены возможными последствиями, так как подобные истории могут вызвать новую волну разбирательств. Сейчас в «Авангарде» стараются разобраться, действительно ли хоккеист имеет отношение к этому делу, или речь идёт о раздувании шума в прессе.
Ранее канадский суд снял обвинения в сексуальном насилии с пяти бывших игроков молодёжной сборной, среди которых был и форвард «Авангарда» Майкл Маклауд. Несмотря на решение суда, НХЛ решила провести собственное расследование перед тем, как допустить спортсменов к играм.