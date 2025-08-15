Ситуация с контрактом Маклауда в «Авангарде» прояснится на следующей неделе

Генеральный менеджер также затронул тему сообщений о новом судебном деле. Он подчеркнул, что знает об этом только из СМИ. По его словам, агенты Маклауда не комментировали данную ситуацию и заявили, что не располагают информацией. Сопин добавил, что в клубе обеспокоены возможными последствиями, так как подобные истории могут вызвать новую волну разбирательств. Сейчас в «Авангарде» стараются разобраться, действительно ли хоккеист имеет отношение к этому делу, или речь идёт о раздувании шума в прессе.