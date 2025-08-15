Омский бизнесмен открыл в Новосибирске винотеку нового формата

Первый в России винный проект Premium Wine запустил в работу в Новосибирске предприниматель из Омска Виктор Шкуренко. Локация он выбрана в знаковом месте города — в «Доме с часами» на Красном проспекте. Об этом рассказал 14 августа портал newsomsk.ru.
Как пояснил предприниматель, выбор сибирской столицы связан с географической близостью к Кемеровской области, где сосредоточено более 30 магазинов сети. Руководит реализовавшей проект компанией «Ива» омич Павел Грибов, который переехал в Новокузнецк. Параллельно Шкуренко участвует в развитии еще нескольких торговых сетей и кофеен.
Бизнесмен отметил, что к новому заведению, винотеке, уже в ближайшее время добавят барную зону.
