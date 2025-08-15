Омский бизнесмен открыл в Новосибирске винотеку нового формата

Первый в России винный проект Premium Wine запустил в работу в Новосибирске предприниматель из Омска Виктор Шкуренко. Локация он выбрана в знаковом месте города — в «Доме с часами» на Красном проспекте. Об этом рассказал 14 августа портал newsomsk.ru.