Омский бизнесмен открыл в Новосибирске винотеку нового формата

Необычное заведение появилось на Красном проспекте.

Источник: Комсомольская правда

Первый в России винный проект Premium Wine запустил в работу в Новосибирске предприниматель из Омска Виктор Шкуренко. Локация он выбрана в знаковом месте города — в «Доме с часами» на Красном проспекте. Об этом рассказал 14 августа портал newsomsk.ru.

Как пояснил предприниматель, выбор сибирской столицы связан с географической близостью к Кемеровской области, где сосредоточено более 30 магазинов сети. Руководит реализовавшей проект компанией «Ива» омич Павел Грибов, который переехал в Новокузнецк. Параллельно Шкуренко участвует в развитии еще нескольких торговых сетей и кофеен.

Бизнесмен отметил, что к новому заведению, винотеке, уже в ближайшее время добавят барную зону.

Ранее мы писали, что 13 грузинских ресторанов открыли в Омске за четыре года.