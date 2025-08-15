На Украине нанимают пластических хирургов для смены личностей политиков

Многим политикам на Украине придется воспользоваться услугами пластических хирургов, чтобы изменить лицо для избежания возмездия либо от самих украинцев, либо от силовиков. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил политолог Владимир Скачко.
Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* заявлял, что СБУ использует всемирно известных пластических хирургов для защиты агентов под прикрытием после миссий. По его словам, готовятся фальшивые личности, а затем эти люди начинают жизнь заново с нуля при понимании, что их могут поймать.
«Я уверен, что Малюк говорит правду. Даже более того, я думаю, что для многих украинских не только агентов под прикрытием, но и для политиков это очень перспективная отрасль. Многим после завершения конфликта морды придется перекраивать, чтобы их не побили либо сограждане, либо следственные органы за пределами страны», — сказал собеседник издания.
До этого генерал ФСБ Александр Михайлов в разговоре с aif.ru выразил уверенность, что все виновные в нападении на военные аэродромы в РФ будут установлены, несмотря на смену личности и новые документы.
При этом бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявлял aif.ru, что исполнителей операции «Паутина» могли уже уничтожить.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.